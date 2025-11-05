Distretti aerospazio di Lombardia e Piemonte guardano a sinergie

Il Lombardia Aerospace Cluster (Lac) e il Distretto Aerospaziale Piemonte (Dap) hanno avviato un percorso di conoscenza reciproca finalizzato a rafforzare la sinergia tra due dei principali poli aerospaziali italiani. L'iniziativa nasce in un momento di grande fermento per il settore, segnato dalla recente firma dell'accordo tra Leonardo, Airbus e Thales, che sancisce la nascita di un nuovo attore europeo nel dominio dello spazio. Il confronto tra il cluster lombardo e quello piemontese ha l'obiettivo di valorizzare le rispettive competenze, filiere e reti di impresa attraverso presentazioni e incontri conoscitivi reciproci tra aziende e centri di ricerca delle due regioni; partecipazione congiunta a progetti e bandi tri-regionali che coinvolgono Lombardia, Piemonte e Liguria; la creazione di un ecosistema aerospaziale del Nord-Ovest italiano più integrato e riconoscibile a livello europeo. "Questo primo incontro con il Distretto Aerospaziale Piemonte rappresenta l'inizio di un percorso concreto di conoscenza e collaborazione tra due ecosistemi che condividono una visione comune: quella di un comparto aerospaziale nazionale ed europeo sempre più integrato, competitivo e capace di generare innovazione", spiega Paolo Cerabolini, presidente del Lombardia Aerospace Cluster. "Un incontro importante in questa fase di crescita del settore che nasce dalla volontà di collaborazione e di confronto per essere parte dei processi di sviluppo che riguardano anche ambiti extra territoriali. Abbiamo valutato insieme i grandi temi che riguardano i nostri territori e che possono essere affrontati con progetti comuni", afferma Maurizio De Mitri, presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte.