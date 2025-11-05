In corso lo sciopero dei medici di famiglia Snami

E' in corso lo sciopero dei medici di medicina generale che aderiscono allo Snami. Svalutazione della medicina territoriale, mancata tutela a genitorialità e esigenze familiari, mancanza di programmazione e specializzazione universitaria, oltre alle barriere burocratiche, sono le motivazioni che hanno spinto il Sindacato nazionale autonomo medici italiani a incrociare le braccia la giornata di oggi. In una nota indirizzata alle istituzioni, Snami ha indicato le modalità indicando gli orari di astensione per i vari settori professionali: medici di medicina generale del settore del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta (8-20); medici di medicina generale del settore del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria (20-24); medici di emergenza sanitaria territoriale (00.01-23.59); medici di medicina dei servizi territoriali (8-20); medici di medicina generale di assistenza negli istituti penitenziari (00.01-23.59). Per ognuno di questi, la categoria garantirà le prestazioni indispensabili nel rispetto della normativa vigente.