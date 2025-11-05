Fassino, c'è una America che non si rassegna

"A New York la vittoria di Mamdani conferma una egemonia democratica, in Virginia e New Jersey elette governatrici due democratiche in elezioni affatto scontate. Sindaci democratici eletti a Detroit e a Cincinnati. E in California il governatore democratico Newsom ottiene un grande successo nel referendum istituzionale. Segnali di un'America democratica che non si rassegna e combatte". Lo ha scritto su X Piero Fassino, deputato del Partito democratico.