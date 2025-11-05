"Io sindaco di Torino alla newyorkese", la provocazione di Viale

"Mi candido a sindaco di Torino con un programma newyorkese". E' il post, ispirato evidentemente all'esito delle elezioni negli Stati Uniti, lasciato sui social media da Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa. Il messaggio, che tocca il tema del prossimo candidato a primo cittadino per l'area del centrosinistra alle prossime amministrative, appare di tenore ironico e provocatorio: "Potrei convergere sulla riconferma di Lo Russo - scrive - se adotta il mio programma". I punti del "programma" di Viale sarebbero "trasporti gratis, asili nido gratis, supermercati comunali e 10 mila appartamenti di edilizia popolare" entro il 2030. Il consigliere puntualizza di "non avere copiato da Avs".