Edilizia sociale, licenziato per l'Aula ddl Marrone

Le Commissioni Bilancio e Urbanistica in seduta congiunta hanno licenziato oggi per l'Aula il disegno di legge sull'edilizia sociale dell'assessore Maurizio Marrone. Il provvedimento modifica le norme in materia, in particolare per quanto riguarda la "messa a disposizione temporanea di alloggi a canone sostenibile". Le opposizioni - sono intervenute le consigliere Monica Canalis (Pd) e Alice Ravinale (Avs) - hanno annunciato la presentazione di numerosi emendamenti durante la prossima discussione in Aula. Per la maggioranza è intervenuta la consigliera Marina Bordese (Fdi). Nella successiva seduta ordinaria della Commissione Urbanistica, l'assessore Marco Gallo ha illustrato le finalità del provvedimento Cresci Piemonte. "Questa norma - ha detto - aiuterà i Comuni ad attuare importanti investimenti sul territorio, dal Pnrr ai fondi europei, oltre a progetti strategici con fondi esclusivamente privati. Stiamo lavorando con un approccio coordinato e pragmatico, per garantire continuità e concretezza, portando avanti un intervento che risponda veramente ai bisogni degli amministratori comunali. Il disegno di legge contiene anche la proposta di una cabina di regia che le città capoluogo possono chiedere per accompagnare il percorso di pianificazione".