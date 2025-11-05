Torino, un giardino ricorderà Anna Rosa Gallesio Girola

Torino intitola un giardino a Anna Rosa Gallesio Girola, prima donna eletta nel Consiglio provinciale del capoluogo dopo essere stata attiva nella Resistenza, giornalista e attivista per i diritti delle donne morta nel 2010 all'età di 98 anni. La cerimonia è in programma domani alle 11 al giardino che si trova all'incrocio fra corso Cosenza e corso Unione Sovietica, nel quartiere Santa Rita. Ci saranno Maria Grazia Grippo presidente del Consiglio comunale, Luca Rolandi presidente della Circoscrizione 2, ed Elide Tisi presidente dell'Associazione Consiglieri emeriti della Città di Torino. Presenzieranno anche i quattro figli Pier Michele, Paolo, Edoardo e Carlo, tre dei quali hanno seguito le orme materne dedicandosi al giornalismo. Cresciuta in un ambiente profondamente cattolico e antifascista, dopo il licenziamento del padre sindacalista delle Ferrovie da parte del regime, Anna Rosa Gallesio Girola abbandona gli studi classici e accetta il lavoro in uno stabilimento di montaggio cinematografico torinese, continuando la sua formazione scolastica da autodidatta. Inizia la carriera giornalistica nella redazione torinese del quotidiano L'Italia e dopo l'armistizio dell'8 settembre si unisce alla Resistenza organizzando un piccolo gruppo di donne cattoliche nell'attività di staffette partigiane. Promuove inoltre un'opera di assistenza ai ricercati e alle persone detenute nel carcere di Torino. Dopo la Liberazione entra a far parte della prima giunta provinciale di Torino insediata dal Comitato di Liberazione Nazionale ed è la prima donna eletta, nelle liste della Democrazia Cristiana, nel Consiglio provinciale. Fino al 1970, in qualità di assessore all'Assistenza, organizza i centri di igiene mentale nati per superare gli ospedali psichiatrici. Impegnata nel riconoscimento dei diritti delle donne, combatte per la parità salariale e l'equo accesso ai concorsi pubblici. Prima della sua scomparsa, riveste anche il ruolo di presidente onoraria dell'Associazione partigiani cristiani 'Giorgio Catti', di consigliera dell'Associazione Stampa Subalpina, di presidente dell'Unione cattolica stampa italiana e di componente della Commissione diocesana per le Comunicazioni sociali.