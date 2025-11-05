L'Ance compie 80 anni e guarda al futuro di Torino

L'Ance Torino, l'associazione che riunisce le imprese edili, ha festeggiato gli 80 anni alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. "Sono arrivato in un momento, il 2017, molto critico per il nostro settore. Il comparto stava attraversando il periodo di crisi più grave dal dopoguerra, sia nei lavori pubblici sia in quelli privati. Poi è arrivato il Covid e le chiusure dei cantieri a marzo 2020, che hanno messo in ginocchio un settore già in grave difficoltà" ha ricordato il presidente Antonio Mattio. "Il Superbonus 110% - ha proseguito - è arrivato in un momento drammatico e ne ho sempre sottolineato l'utilità economica, senza omettere però l'irrazionalità nel susseguirsi delle normative, che ha generato profonda confusione e instabilità negli investimenti. Negli ultimi anni i principali temi che mi sono trovato ad affrontare hanno riguardato il Pnrr, la sicurezza nei cantieri e la formazione degli addetti, temi a cui sono particolarmente sensibile e attento, il Piano Regolatore Generale, per il quale abbiamo avviato una proficua collaborazione con l'amministrazione comunale e l'assessore Mazzoleni e che mi auguro sia motore di trasformazione per la Torino di domani. Lascio un'Ance solida, capace di rinnovarsi e di guardare avanti, sempre al fianco delle imprese e della Torino che cambia". "Una stagione complessa e ricca di sfide - ha sottolineato la presidente nazionale Federica Brancaccio - tra la crisi della pandemia e la grande opportunità del Pnrr, che ha riportato l'edilizia al centro dell'agenda politica e permesso un salto di qualità al Paese. Oggi abbiamo nuovi fronti di impegno che richiedono scelte chiare e concrete: case accessibili, messa in sicurezza dei territori, stabilità negli investimenti infrastrutturali". Per celebrare l'80esimo compleanno, l'Ance Torino presenta il volume Costruire Creando Emozioni, che riprende l'acronimo originario del Collegio Costruttori Edili e racconta, attraverso le immagini, le trasformazioni urbane delle otto circoscrizioni torinesi. Il libro raccoglie le testimonianze fotografiche di alcune aree di Torino, che hanno subito le principali trasformazioni negli ultimi anni, da Corso Principe Oddone alla Spina 4, da Corso Mortara alla Nuvola Lavazza.