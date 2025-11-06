RETROSCENA

Meloni nera (di rabbia), salta la firma sull'Autonomia

Calderoli doveva chiedere al Governo di fissare la sigla delle pre-intese con le Regioni. Premier furiosa per il siluramento con fuoco amico della sottosegretaria di FdI in Lombardia. L'aria pesante a Palazzo Chigi ha indotto il ministro a rinviare la richiesta

Una firma che potrebbe valere molti voti, soprattutto al Nord. E’ per questo che la Lega non molla l’osso e cerca in tutti i modi di arrivare alla sigla delle pre-intese che riguardano alcune materie dell’autonomia rafforzata prima delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

Ma l’annunciata richiesta al Governo di una data per quello che nel partito di Matteo Salvini è considerato ben più di una medaglia da appuntare sul vessillo autonomista ieri nel consiglio dei ministri non c’è stata. Il padre della riforma, Roberto Calderoli, appena l’altro giorno aveva incontrato governatori e assessori delle Regioni che hanno fatto richieste di pre-intesa sulle materie che non contemplano i livelli essenziali di prestazione, tra queste anche il Piemonte.

Trofeo elettorale

In quell’occasione era stato chiaro l’intendimento del ministro, pronto ad avanzare nella seduta di ieri la richiesta di una data da fissare con debito anticipo rispetto al voto regionale, guardando con particolare attenzione a quello del Veneto dove la Lega deve superare il trauma del dopo Luca Zaia e arginare l’avanzata di Fratelli d’Italia.

Fare una campagna elettorale dopo aver fatto un deciso e concreto passo avanti verso l’autonomia, per il partito che nel Nord Est non può certo sventolare il progetto del ponte sullo Stretto di Messina per convincere gli elettori è cosa ritenuta irrinunciabile nella rispolverata via Bellerio.

Giorgia furente

Più che giustificata, quindi, l’attesa di quel giorno fissato sull’agenda da Giorgia Meloni. Attesa andata, però, delusa quando si è appreso che la data ci sarà, ma ancora non c’è. Perché non c’è stata neppure la richiesta da parte di Calderoli, già prima finito nel mirino delle opposizioni per quello da loro ritenuto un blitz e non certo omaggiato del viatico di un esponente di peso dello stesso centrodestra come il governatore azzurro della Calabria Roberto Occhiuto, da mesi con il piede sul freno rispetto all’autonomia.

A stoppare Calderoli nella sua istanza, rinviandola a breve e confidando in occasione migliore, sarebbe stato il clima di ieri a Palazzo Chigi e in particolare lo stato d’animo della premier. Una meloni più nera che mai, dopo aver dovuto incassare la sfiducia della sottosegretaria del suo partito a Sport e Giovani della Regione Lombardia, Federica Picchi. Il suo siluramento, grazie a ben 19 voti dei franchi tiratori che hanno sostenuto la mozione con cui il Pd aveva chiesto di rimuoverla dal ruolo dopo i contenuti no vax pubblicati sul suo profilo Instagram, sarebbe stato preso parecchio male dalla Meloni, ben consapevole che quello smacco portava la firma sia pure nel voto segreto di ben più di un alleato.

Il filo (spezzato) di Arianna

Affronto ancor più cocente se si considera che sul caso era intervenuta, insieme al Giovanni Donzelli, anche sua sorella Arianna, incontrando tutti i consiglieri regionali lombardi del partito con foto di rito, seppure con sorrisi a denti stretti. Ventiquattr’ore non sono certamente servite a far sbollire la rabbia nella premier per quell’affronto, ancor più cocente perché fatto prendendo a bersaglio una fedelissima della sorella.

Meno di nulla sembrano essere valse le dichiarazioni e le prese di posizione degli alleati. La Lega, prima del voto, a parole aveva annunciato la sua contrarietà alla mozione. Forza Italia, sul tema vaccini, ha sempre dimostrato una certa sensibilità. E se il capogruppo lombardo di FdI, Christian Garavaglia, mette la mano sul fuoco sui voti del suo gruppo, non nascondendo un po’ di fastidio nei confronti degli alleati, ci vuol poco a comprendere come altrettanto ci abbia messo Calderoli, consultandosi con il suo leader, a decidere di soprassedere alla richiesta della data per la firma delle pre-intese su materie come sanità, previdenza complementare e protezione civile.

Con la penna in mano

Governatori e, come nel caso del leghista piemontese Enrico Bussalino, assessori con la delega alla materia totem per il partito di Salvini, erano già pronti con la penna in mano. Per riprenderla dovranno aspettare un’altra occasione. Confidando che alla Meloni sbollisca in fretta la rabbia per lo smacco lombardo. E si arrivi in tempo per mettere a frutto in campagna elettorale quella firma.