Scontro auto-bus scuola nel Torinese, un morto e 20 feriti

Un bus scolastico e un'auto si sono scontrati stamattina nel Torinese, ad Arignano. L'automobilista è morto e venti studenti dei cinquanta sul pullman sono rimasti feriti, nessuno in modo grave: si tratta di contusioni. Sul posto sta intervenendo il 118 di Azienda Zero con una serie di ambulanze e ci sono anche i vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto in via borgo Cremera angolo via Borgonuovo. Sul posto è arrivato anche l'elicottero del servizio regionale di elisoccorso. L'automobile, una Bmw, nell'urto è stata distrutta. Il pullman, secondo persone sul posto, presenta un danno al paraurti anteriore. Cinque sono le ambulanze arrivate da Chieri per prestare le cure ai contusi (nessuno è grave). L'urto si è verificato all'incrocio fra le vie Borgo Cremera e via Borgonuovo, all'ingresso di Arignano. Una prima sommaria ricostruzione ha portato a concludere che la Bmw, nell'imboccare una curva, si sia ritrovata sulla corsia opposta. L'autista del pullman sarebbe riuscito a sterzare verso destra ma non a evitare l'urto. Il conducente della Bmw - un 33enne residente a Mombello (Torino) - sempre in base alle prime informazioni, stava rientrando a casa dal lavoro. Gli studenti, residenti nell'Astigiano, frequentano un liceo e un istituto tecnico di Chieri.