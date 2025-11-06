Incendio notturno in case a schiera nel Biellese

Tre case a schiera a fuoco a Ternengo (Biella) e una persona in ospedale per accertamenti. Dalle 4 di questa notte, i vigili del fuoco della sede centrale di Biella e dei distaccamenti volontari di Cossato di Valdilana e di Santhià stanno operando su un incendio che ha coinvolto tre case a schiera nel centro abitato. Durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, una persona è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Gli immobili sono gravemente danneggiati.