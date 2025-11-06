Istat, oltre 23mila centenari in Italia, 8 su 10 sono donne
Al 1 gennaio 2025, i residenti in Italia che hanno almeno 100 anni sono 23.548, oltre 2mila in più rispetto all'anno precedente quando se ne contavano 21.211, e l'82,6% è rappresentato da donne. E' quanto emerge dal report aggiornato "I centenari in Italia" pubblicato oggi dall'Istat. Inoltre, rispetto al 1 gennaio 2009, quando erano 10.158, sono più che raddoppiati, +130%. Per quanto riguarda i semisupercentenari, cioè dai 105 anni in su, sono 724 con la quota di donne che sale al 90,7%. Sono 19, invece, i 'supercentenari', con 110 anni e più, di cui soltanto uno di sesso maschile. "Fino a ottobre 2025 il decano d'Italia ancora in vita si conferma, anche per quest'anno, un uomo residente in Basilicata che ha superato i 111 anni - si legge nel report - la decana, invece, risiede in Campania e, fra pochi giorni, festeggerà 115 anni". Sempre al 1 gennaio 2025, la provincia molisana di Isernia presenta la concentrazione più elevata di centenari (78,7 per 100mila abitanti), quella sarda di Nuoro, a sua volta, detiene la più alta quota di semi-supercentenari (4,6 per 100mila abitanti).