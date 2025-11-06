Binaghi: "risolto Internazionali, si può pensare a futuro Finals"

Sulla permanenza delle Atp Finals a Torino dopo il 2026, "non c'è assolutamente nessuna novità. La sede è argomento di discussione, dipende da quello che succederà per risolvere complessivamente il problema delle Finals, anche alla luce della nuova normativa di legge che è stata creata in estate. Il tema che ci interessa ora è cercare di fare bene queste Finals e mi permetto di dire anche di vincerle". A dirlo il presidente Fitp Angelo Binaghi alla conferenza stampa delle Atp Finals. "Da ieri stiamo affrontando col ministro l'applicazione della nuova legge sulle Atp Finals - aggiunge -. Dico da ieri perché abbiamo risolto un problema preliminare che riguardava l'estensione del contratto degli Internazionali d'Italia. Tutto il resto verrà dopo. Ci è stato chiesto sin dall'inizio di parlare solo di Internazionali d'Italia - conclude -. Lo abbiamo fatto per cinque lunghi mesi, finalmente ieri abbiamo chiuso, risolto, firmato tutto e possiamo incominciare a dialogare sulle Finals".