Fine Vita, Piemonte quarta Regione per testamenti biologici

Il Piemonte con 22.250 disposizioni anticipate di trattamento depositate, una ogni 140 abitanti, è la quarta Regione in Italia per testamenti biologici. E sono piemontesi Luciana Littizzetto, che presta la sua voce alla campagna dell'Associazione Luca Coscioni 'Oggi scegli tu' in onda in tv fino al 19 novembre, e Cristiano, il testimonial dello spot. Lo spot, trasmesso anche in 67 cinema e 306 schermi in tutto il Paese, alla radio e diffuso sulla stampa nazionale, punta a far conoscere il diritto di decidere anticipatamente come essere curati - o non curati - qualora in futuro non si sia più in grado di esprimere le proprie volontà. Realizzato grazie alle donazioni e al 5x1000, nasce dalla testimonianza di Cristiano, che ha vissuto il dramma della compagna Patrizia, colpita da un ictus e rimasta impossibilitata a comunicare le proprie volontà. Sono stati così medici e istituzioni a decidere per lei. "Patrizia non avrebbe voluto vivere in quelle condizioni - racconta il testimonial - ma non aveva potuto scriverlo. Oggi voglio aiutare altri a non subire lo stesso destino". La voce di Luciana Littizzetto conclude lo spot con un appello a fare il testamento biologico. Torino guida la classifica dei testamenti biologici con una disposizione anticipata di trattamento ogni 131 abitanti (12.889 depositate). Seguono Verbano Cusio Ossola con una ogni 133 abitanti, Biella con una ogni 134, Cuneo con una ogni 143, Novara con una ogni 154, Alessandria con una ogni 167, Asti con una ogni 176, e chiude Vercelli con una ogni 190.