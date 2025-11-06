Cisl a Riboldi, apriamo cinque tavoli sulla sanità del Piemonte

Il nuovo Piano socio-sanitario della Regione è stato al centro dei lavori del Consiglio generale della Cisl Piemonte, che si è riunito questa mattina all'hotel Nh Torino Centro, alla presenza dei segretari regionale e nazionale Cisl, Luca Caretti e Ignazio Ganga, e dell'assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi. Nella prima parte della mattinata si è sviluppato il confronto tra il gruppo dirigente della Cisl regionale e l'assessore Riboldi proprio sui contenuti del nuovo Piano Socio-Sanitario della Regione in discussione in queste settimane in Consiglio regionale. Il segretario generale ha sottolineato l'importanza di riempire il tempo che manca da qui all'approvazione del Piano, con confronti specifici e azioni mirate per dare concretezza e fattibilità a un progetto che corre il rischio di rimanere in gran parte sulla carta. "Insieme a Cgil e Uil, abbiamo promosso l'apertura di cinque tavoli - ha detto il numero uno della Cisl piemontese, Luca Caretti - per affrontare altrettanti temi cruciali per la sanità piemontese come la rete ospedaliera, la gestione delle Rsa con l'assistenza domiciliare, la salute e sicurezza sul lavoro, lo sviluppo della medicina territoriale e, soprattutto, la questione del personale. Bisogna far partire al più presto questi tavoli per fornire risposte e linee guida alla sanità regionale di oggi e di domani".