Salvini, Alba Capitale dell'arte contemporanea, andrò con piacere

"Alba è stata proclamata Capitale italiana dell'Arte Contemporanea per l'anno 2027 e ci andrò con piacere. È giusto sottolineare, però, anche il valore di altri Comuni come Foligno, Pietrasanta e Termoli: se la sono giocata fino all'ultimo con la città piemontese, non sono stati scelti ma meritano a loro volta complimenti sinceri e giusta valorizzazione". Lo afferma il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una dichiarazione.