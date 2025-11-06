Tensioni all'università tra il Fuan e i collettivi studenteschi

Tensioni questa mattina al Campus Einaudi dell'Università di Torino, dove alcuni militanti dei collettivi studenteschi hanno tentato di impedire un volantinaggio del Fuan - Azione Universitaria. I rappresentanti del movimento studentesco di destra erano presenti per promuovere 'Piemove', l'iniziativa della Regione Piemonte che prevede un abbonamento gratuito ai mezzi pubblici per un anno per gli studenti universitari under 26 dei capoluoghi piemontesi aderenti: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli. I due gruppi, una ventina di militanti del Fuan e circa cinquanta appartenenti ai collettivi vicini al centro sociale all'Askatasuna e a Cambiare Rotta, si sono fronteggianti. Sono volati alcuni spintoni e quando la tensione stava salendo le forze dell'ordine sono intervenute e si è interposte per evitare il contatto diretto. "I collettivi dei centri sociali che operano abusivamente in università sono nemici degli studenti ed il tentativo di impedire l'accesso ai trasporti gratuiti in nome dell''antifascismo militante' ne è la prova", hanno dichiarato i rappresentanti del Fuan. "Askatasuna è una minoranza rumorosa che non rappresenta gli studenti: il Fuan, alle ultime elezioni universitarie, ha registrato il suo record di eletti, superando Pd, Udu-Cgil, Fronte Comunista e Cambiare Rotta. Il tentativo di oggi, fallito grazie alla determinazione dei nostri ragazzi, dimostra la frustrazione di un'estrema sinistra che non conta più nulla", hanno aggiunto.