Albertella candidato del centrodestra alla provincia del Vco

Il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, sarà il candidato presidente del centrodestra alle elezioni provinciali in programma il prossimo 21 dicembre. L'investitura è arrivata nel corso di un incontro degli amministratori dell'area di centrodestra della provincia, che si è svolto a Mergozzo. Non è tardata la replica di Riccardo Brezza, il segretario provinciale del Pd sconfitto un anno fa nella corsa a primo cittadino del capoluogo, secondo cui "per Albertella essere sindaco di Verbania sembra essere solo un trampolino di lancio, un tassello in un disegno di potere della destra locale. Pur nel pieno rispetto della legittimità di questa scelta, mi chiedo come si possa pensare di svolgere entrambi gli incarichi con la necessaria qualità e serietà".