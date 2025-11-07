Fila compra gli zaini Seven per 53,7 milioni di euro

Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ha sottoscritto un accordo che prevede l'acquisto del 100%, in cinque tranche entro il 31 dicembre 2028, del capitale della società di Seven che opera nel settore della commercializzazione di prodotti di cancelleria e zaini attraverso marchi di proprietà tra cui Seven, Invicta, SJ Gang e Mitama. F.I.L.A. S.p.A. acquista da Green Arrow Private Equity Fund 3, gestito da Green Arrow Capital Sgr e dai tre componenti della famiglia Di Stasio per un prezzo complessivo pari a 53.722.665 euro corrisposto per cassa.