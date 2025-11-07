Finals: cori e autografi, tutti per Sinner in campo con Alcaraz

"Sinner, Sinner, Sinner": con questo coro, accompagnato da applausi e grida, il numero 1 al mondo è stato accolto dal pubblico del campo centrale dell'Inalpi Arena, dove si è spostato per la seconda ora di allenamento con lo spagnolo Carlos Alcaraz. I due sono entrati sul terreno di gioco insieme, uno a fianco all'altro, chiacchierando e scherzando. Sugli spalti alcune centinaia di persone, fra le quali molti bambini delle scuole e famiglie, anche con bimbi di pochi mesi, pronte a incitare l'idolo di casa. Come in una vera partita ogni scambio, ogni punto dei due campioni vengono salutati con applausi, concessi non solo all'idolo di cada ma anche all'avversario dell'azzurro. Proprio quest'ultimo, uscendo dal campo nel foyer dopo il primo allenamento non si era sottratto al rito degli autografi sulle palline da tennis richiesti da alcuni giovani. E una vera ovazione è scattata al termine del training sul centrale, che si è concluso con l'abbraccio dei due tennisti e con lo spagnolo che ha mandato in visibilio il pubblico con il tradizionale lancio delle palle autografate sugli spalti.