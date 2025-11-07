Fedriga, Regioni non possono guardare negativamente alla manovra

"Mi sembra che le risorse siano state incrementate, l'abbiamo discusso all'interno della Conferenza delle Regioni, ma non possiamo negare che c'è stato un forte impegno del Governo per le risorse da destinare alle Regioni e al Servizio sanitario nazionale". Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a margine della Conferenza nazionale sulle dipendenze, a Roma. "Dopo è chiaro che le rivendicazioni sono sempre molte, però - ha aggiunto il governatore del Friuli Venezia Giulia - devo dire, oltre al Fondo sanitario nazionale, c'è stato un incremento importante di tutta la parte riguardante le borse di studio, 250 milioni, che riteniamo importante, e un aumento importante per quanto riguarda la Protezione civile, quindi sono misure che non possiamo non apprezzare. Dopo ovviamente anche nel prosieguo della discussione in Parlamento cercheremo di portare avanti altre nostre istanze, però non possiamo guardare negativamente a questa legge di bilancio".