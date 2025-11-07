Dal 12 assemblea dell'Anci a Bologna, confronto Comuni-Governo

Novanta relatori tra sindaci, ministri e istituzioni, diecimila iscritti per più di cento eventi e 32 pubbliche amministrazioni, negli oltre 40 mila metri quadrati di superficie espositiva. Questi alcuni dei numeri che caratterizzeranno la 42/a edizione dell'Assemblea Anci, in programma 12 al 14 novembre a Bologna Fiere, i cui lavori, presieduti dal presidente del Consiglio nazionale Anci e sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, saranno aperti, nel pomeriggio, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta, per il padrone di casa, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, di "un'occasione di confronto con migliaia di sindaci, e con le personalità di gran parte del Governo dato che, tra gli altri, saranno presenti Piantedosi, Santanché, Zangrillo e Fitto, con cui stiamo avendo un confronto molto positivo, perché sta costruendo un'agenda urbana, per ricucire i territori e le città, l'opposto della proposta della Commissione Ue sui tagli del fondo di coesione". I Comuni, ribadisce anche il presidente di Anci Emilia-Romagna e sindaco di Imola Marci Panieri, "sono stati i protagonisti delle sfide più impegnative degli ultimi anni, dalle alluvioni ai fondi Pnrr, dimostrando straordinaria concretezza: l'Assemblea sarà l'occasione per valorizzare i Comuni e per promuovere le nostre eccellenze territoriali come i prodotti Dop e Igp". Nella scorsa edizione dell'Assemblea dell'Anci a Torino, "al Lingotto sono venute 16 mila persone e potremo andare a superare questo record" ha sottolineato Danilo Moriero, capo ufficio stampa Anci. In programma, infine, sono previste due mostre tematiche, con un focus specifico sulla gestione del fondi Pnrr da parte dei Comuni e poi, conclude il sindaco, "abbiamo invitato l'economista statunitense Jeremy Rifkin in un evento aperto alla città il 13 alle 20 e 30".