Rapporto Città Clima Legambiente, Torino fra le più virtuose

Nel Rapporto Città Clima 2025 di Legambiente, Torino emerge come uno dei casi più virtuosi in Italia per la gestione degli impatti climatici in ambito urbano. "Nonostante abbia registrato tredici eventi meteo estremi tra il 2015 e il 2025, tra cui allagamenti, danni da vento, siccità prolungata, esondazioni fluviali e temperature record - afferma il Rapporto - la città si distingue per aver adottato un approccio integrato e lungimirante nella pianificazione delle politiche climatiche". "Il Comune - sottolinea Legambiente - ha approvato un Piano di Resilienza Climatica nel 2020, con l'obiettivo di migliorare la resilienza dell'intera area urbana, particolarmente esposta a eventi meteorologici estremi anche per la sua collocazione all'interno di un complesso sistema idrologico. Il Piano mira a ridurre la frequenza e l'intensità dei fenomeni critici, adattare l'ambiente urbano e i servizi per gestire le emergenze, migliorare la qualità della vita e l'efficienza energetica degli edifici, e a sviluppare una diffusa cultura del rischio climatico nella progettazione delle opere pubbliche". Sul tema delle ondate di calore, sono state individuate quaranta azioni che spaziano dall'adeguamento delle norme urbanistiche alla promozione di nuove infrastrutture verdi, all'aumento del numero di alberi in città, con specie più resistenti alle nuove condizioni. È previsto anche l'uso di materiali ad alta riflettanza solare per pavimentazioni e coperture, insieme alla riprogettazione delle fermate del trasporto pubblico. Sul fronte di allagamenti e esondazioni, il Piano individua trentotto azioni per migliorare la gestione del rischio. Tra queste, la realizzazione di aree di drenaggio urbano e sistemi di raccolta e rallentamento del deflusso delle acque meteoriche. "Il caso del capoluogo piemontese - sottolinea Alice De Marco, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta - dimostra che l'adattamento climatico non è solo una necessità, ma un'opportunità per ripensare le città in chiave sostenibile e inclusiva. Solo mantenendo alta l'attenzione e proseguendo su questa strada potremo costruire territori davvero sicuri, vivibili e resilienti".