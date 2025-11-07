Testato l'impianto di innevamento sulla Vialattea. Ultimi giorni di promozione per lo skipass stagionale

La prima neve è già arrivata a tingere di bianco le cime delle montagne olimpiche piemontesi. È il momento perfetto per pensare alla prossima stagione sugli sci. In questa prima settimana di novembre, anche le temperature, grazie ad alcune finestre fredde, hanno consentito di testare la rete di innevamento programmato in tutte le località della Vialattea, incluse le linee del Settore Banchetta rinnovate nel corso dell’estate 2025, permettendo così, non appena le condizioni lo consentiranno, di avviare la produzione neve.

In attesa dell’aperturaufficiale della stagione sciistica, in programma, neve permettendo, per il 6 dicembre, restano solo pochi giorni per approfittare delle tariffe promozionali ed acquistare lo skipass stagionale Vialattea Internazionale o Vialattea//Bardo 2025/2026 in vendita a 900 euro, con riduzioni famiglia e baby, solo fino al 10 novembre 2025.

Lo Skipass Stagionale Vialattea Internazionale permette di sciare tutta la stagione in Monginevro. Scegliendo invece lo Skipass Stagionale Vialattea // Bardo, introdotto la scorsa stagione, sono a disposizione le piste dei comprensori Vialattea Italia e Bardonecchia, unendo il meglio di due grandi destinazioni alpine. Dall’11 novembre 2025, il costo salirà a 1.250 euro.

Tutte le informazioni su tariffe, agevolazioni e modalità di acquisto sono disponibili su: www.vialattea.it e www.bardonecchiaski.com