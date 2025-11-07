Smog: da domani a lunedì blocco diesel Euro 5 a Torino
Stop ai diesel fino agli Euro 5 a Torino. Da domani a lunedì 10 novembre compreso (prossimo giorno di controllo), scatta infatti il livello arancio del semaforo anti smog, con le conseguenti misure di limitazione del traffico. I dati previsionali forniti da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 microgrammi per metro cubo di concentrazione media giornaliera di polveri sottili, pm10, nell'aria per tre giorni consecutivi. Alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni (festivi compresi) dalle 8 alle 19, mentre il blocco dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 si prolungherà alle giornate di sabato e domenica, sempre nello stesso orario. Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, che vedranno il divieto di circolazione estendersi ai diesel con omologazione Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 su tutti i giorni (festivi compresi), sempre con orario 8-19. Con l'attivazione del livello arancio si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo Move In.