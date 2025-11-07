SPORT & POLITICA

Berruto torna in panchina. Con la Palestina

L'ex ct azzurro, oggi parlamentare Pd, indosserà nuovamente la tuta. Terrà corsi di formazione e parteciperà a incontri istituzionali. A fine luglio aveva chiesto in Parlamento di sospendere Israele dalle competizioni sportive internazionali. Con lui una delegazione dem

Mauro Berruto scende in campo per la Palestina, nel vero senso della parola. L’ex commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo, dopo dieci anni di assenza dalle panchine, tornerà ad allenare per una causa umanitaria: guiderà per alcuni giorni la nazionale palestinese. Al suo fianco, una delegazione del Pd composta da Ouidad Bakkali, Laura Boldrini, Sara Ferrari, Valentina Ghio e Andrea Orlando.

“Torno ad allenare”

L’annuncio di Berruto, deputato torinese Pd e responsabile Sport del partito, arriva con un lungo post su Facebook. L’allenatore bronzo olimpico a Londra nel 2012 racconta di aver abbandonato la pallavolo per scelta, “forse per rispetto verso una parte di me che aveva chiuso un cerchio perfetto”. Ha vinto, ha gioito e non pensava di poter chiedere nulla di più allo sport. Poi è arrivato l’invito del Comitato Olimpico Palestinese e della Federazione Palestinese di Pallavolo che lo ha portato a riverdere i suoi piani.

“Nell'ultima settimana di novembre tornerò ad allenare. Lo farò nel posto più simbolico e fragile che si possa immaginare: la Palestina”. Berruto negli ultimi mesi più volte si è esposto per la causa palestinese tanto da finire al centro delle polemiche quando a fine luglio chiese durante un intervento in Parlamento di sospendere Israele dalle competizioni sportive internazionali, scatenando non poche critiche anche all'interno del suo partito. Appello al quale fece seguire una petizione online su Change.org che a oggi conta oltre 25mila firme.

Missione palestinese

A Gaza non c’è solo da ricostruire case, strade e ospedali, ma anche un intero sistema di cui lo sport è parte integrante. È questo l’obiettivo della missione dell’ex ct azzurro: “Condurrò una serie di allenamenti con la squadra nazionale, corsi di formazione per allenatori e sportivi palestinesi, e parteciperò a incontri istituzionali dedicati allo sviluppo dello sport e alla diplomazia sportiva”.

Berruto avrà a che fare con i superstiti di quella che è stata la nazionale di pallavolo palestinese. A testimoniarlo la fotografia pubblicata sui social dallo stesso deputato Pd: “Questa sarà la mia squadra. Gli atleti e, al centro, il coach che vedete in bianco e nero, purtroppo, non sono più tra noi”. Insieme a lui ci sarà una delegazione di dem composta da Ouidad Bakkali, Laura Boldrini, Sara Ferrari, Valentina Ghio e Andrea Orlando. “Torno in palestra, dopo dieci anni, per restituire un po' di quel dono che lo sport mi ha fatto per tutta la vita: la possibilità di credere che anche nei luoghi più difficili, un campo da gioco possa ancora essere luogo di coraggio e speranza nel futuro”.