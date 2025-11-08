Sacchetto (FdI), Regione valuti parte civile indagine su "Per Mano"

"Credo sia utile che la Regione valuti attentamente la possibilità di costituirsi parte civile nel processo che si celebrerà sulla vicenda della Cooperativa "Per mano", che si baserà su gravi accuse che, se provate, porteranno senz'altro all'emersione di una situazione raccapricciante soprattutto perché perpetrate su soggetti fragili". Così il consigliere regionale di FdI in Piemonte, Claudio Sacchetto, presidente della terza Commissione permanente, che ha depositato un'interrogazione urgente alla Giunta regionale. "Come ormai noto - aggiunge -, gli organi d'indagine hanno formulato gravi accuse su sospetti maltrattamenti verso persone con gravi disabilità psichiche e disturbi dello spettro autistico, registrati anche con telecamere installate all'interno delle strutture che hanno portato la Procura di Cuneo a chiedere al giudice per le indagini preliminari il sequestro preventivo dell'intera cooperativa sociale «Per Mano» con sede a Borgo San Giuseppe. Inoltre si ipotizzano reati di tipo finanziario si riferiscono al periodo tra il 2024 e il giugno 2025, in cui la cooperativa aveva fatturato alle Asl convenzionate oltre 1,4 milioni di euro più Iva". "Nella triste vicenda - prosegue il consigliere - va sottolineato che, a seguito dell'operazione, si sono dovuti trasferire gli ospiti. L'Asl Cn1 - ricorda Sacchetto - ha assunto temporaneamente la gestione degli ospiti, assicurando la continuità delle cure e la vigilanza sanitaria".