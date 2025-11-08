Giustizia: Anm, "grande evento" a Roma a ridosso referendum

Un "grande evento nazionale" dell'Anm a Roma alla vigilia del referendum sulla riforma della giustizia. L'appuntamento di due giorni è rivolto alla società civile. E' quanto emerge dal Comitato direttivo centrale dell'associazione nazionale magistrati in corso a Roma. Ci saranno, in primavera, anche una serie di eventi nazionali organizzati dal Comitato per il no dell'associazione. Intanto, la settimana prossima sono in programma le prime assemblee locali nelle città dei Comitati per il no. Si partirà da Genova, Bologna e Torino.