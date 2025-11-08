In Piemonte superate le 60mila adesioni a tessera 'Piemove'

E' stata superata la quota di 60.000 adesioni alla tessera 'Piemove: Piemonte, viaggia, studia', l'iniziativa che consente agli studenti universitari under 26 di effettuare gratuitamente viaggi illimitati su tutta la rete urbana di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e, nelle ultime settimane, anche di Verbania. La misura è finanziata dalla Regione Piemonte con oltre 37 milioni di euro tra risorse proprie e del Ministero dell'Ambiente, con il contributo di Politecnico di Torino, Università di Torino, Università del Piemonte orientale, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt. In tutto, spiega la Regione, sono 60.503, le adesioni a Piemove sulla piattaforma. A trainare sono gli studenti dell'Università di Torino con 38.553 adesioni, seguiti da quelli del Politecnico di Torino con 19.291 e dell'Università del Piemonte Orientale, che ne ha registrate finora 2.659. "Questi numeri in continuo aumento confermano che Piemove funziona e che abbiamo compiuto un'operazione innovativa, la prima di questo tipo in Italia, davvero capace di saldare insieme diritto allo studio, politiche giovanili e tutela dell'ambiente", evidenzia il presidente della Regione Alberto Cirio, con il vicepresidente con delega al Diritto allo studio universitario Elena Chiorino e gli assessori ai Trasporti Marco Gabusi e all'Ambiente Matteo Marnati. Le adesioni al progetto nelle province di Asti e Alessandria sono 2.971. Nell'insieme prevale l'Università di Torino, con 1.911 studenti, seguita dal Politecnico di Torino con 532 e dall'Università del Piemonte Orientale con 528.