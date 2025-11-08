Fava (Inps), stiamo per lanciare portale dedicato a famiglia

"Per semplificare la vita delle famiglie stiamo per lanciare il Portale della Famiglia e della Genitorialità, un unico spazio digitale che raccoglierà servizi, informazioni e opportunità pensate per le mamme, per i papà e per chi ogni giorno costruisce il futuro del Paese". Lo ha spiegato il presidente dell'Inps Gabriele Fava intervenendo a Elle Active, il Forum delle Donne Attive, che si tiene fino a domani all'Università Cattolica di Milano. In un anno di mandato, "abbiamo fatto più chiarezza, per restituire affidabilità all'Istituto che ho l'onore di presiedere. L'ho fatto cercando di restituire tempo ai giovani e alle donne che sono il cuore di questo nuovo corso, per dare loro la possibilità di realizzarsi - ha aggiunto -. Abbiamo puntato su digitalizzazione, su intelligenza artificiale, che non 'ruba' posti di lavoro, ma li valorizza, sulla rete con l'obiettivo di personalizzare tutte le centinaia di servizi che abbiamo lungo tutto l'arco di vita". Per fare qualche esempio, "l'app giovani ha superato i 7 milioni di utenti, tutti accessi under 35 - ha spiegato ancora -. C'è poi un servizio a favore delle donne il reddito di libertà di cui sono orgoglioso: è un'indennità a favore delle donne che hanno subito violenza. L' abbiamo migliorato, passando da 400 a 500 euro e l'abbiamo arricchita di un servizio psicologico, per aiutare queste persone a reinserirsi nella società". Infine i giovani, alla domanda se avranno mai una pensione Fava ha risposto che "il bilancio del 2024 dell'Inps si chiude con un saldo positivo di 15 miliardi, ma il dato migliore è un incremento contributivo del 5,5%, questo perché i giovani stanno rispondendo bene, perché abbiamo introdotto strumenti concreti - ha concluso -. Abbiamo cercato di tutelate tutti i nostri ragazzi, anche all'estero. I giovani avranno la pensione certamente. Ma a loro dico anche, guardate ora il vostro estratto conto contributivo, non aspettate i 60 anni".