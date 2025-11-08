Mantovano a Regioni "ora più risorse, usiamole contro le droghe"

"Ora che ci sono le risorse in più, vi prego, usiamole. Lo dico alle Regioni, soprattutto. Facciamo i concorsi per l'assunzione nei Sert". Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, chiudendo i lavori della VII conferenza nazionale sulle Dipendenze 2025, 'Libertà dalla droga. Insieme si può'. "Avere residui di cassa, con risorse richieste in una certa misura e non utilizzate, è una sorta di fallimento al contrario, ma sempre fallimento è", ha precisato Mantovano. "Vale anche per l'elaborazione di progetti seri di prevenzione e recupero. E aggiungo: se ci fossero difficoltà nell'elaborazione dei progetti, siamo disponili a fornire assistenza tecnica negli aspetti più burocratici", ha detto, sottolineando: "Facciamo partire la prevenzione già dalla scuola primaria per evitare il primo contatto del bambino con" con le sostanze "stupefacenti".