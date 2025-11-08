Variante di Demonte, approvato il progetto definitivo

È stato approvato il progetto definitivo della Variante di Demonte, primo lotto della statale 21 del Colle della Maddalena, intervento che consentirà di deviare il traffico pesante dal centro abitato migliorando la viabilità lungo l'asse della Valle Stura a Demonte, nel Cuneese. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa dal commissario straordinario per l'esecuzione dell'opera, Luca Bernardini. "Dopo anni di attesa - commenta il governatore del Piemonte Alberto Cirio - questo è finalmente un passo concreto verso la realizzazione di un'infrastruttura strategica per la Valle Stura e per tutto il Piemonte. La Variante di Demonte è un'opera attesa da decenni dai cittadini e dai sindaci del territorio. E' un risultato su cui ci siamo applicati a lungo, insieme ai parlamentari piemontesi, lavorando alla nomina del commissario straordinario e poi nei mesi scorsi a Bruxelles per ottenere il via libera della Europa. Ora passiamo finalmente alla fase operativa, con un cronoprogramma chiaro e tempi certi: progettazione esecutiva entro gennaio, poi gara d'appalto, e consegna dei lavori entro fine 2026". "La Variante di Demonte - aggiunge - rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di sviluppo delle aree alpine piemontesi. Meno traffico, più sicurezza, più qualità della vita: è la risposta che i cittadini della Valle Stura aspettavano da decenni. E' un risultato storico e anche un segnale concreto di attenzione verso le nostre montagne, che chiedono infrastrutture moderne ma sostenibili". "Abbiamo voluto imprimere - sottolinea l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi - un'accelerazione decisiva. La progettazione esecutiva ci permette di guadagnare mesi preziosi, anticipando l'apertura dei cantieri".