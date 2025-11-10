ENTI LOCALI

Legge Calderoli, scontro in alta quota. Troppi Comuni giù dalla montagna

Ministro nel mirino per l'altitudine minima troppo elevata che escluderebbe molti paesi. L'accusa di privilegiare le Alpi della sua Lombardia a scapito degli Appennini. Avetta (Pd): "Piemonte rischia grosso, Cirio si faccia sentire". L'appello di Bussone (Uncem)

Il sole delle Alpi, mitologico simbolo degli albori leghisti, lascia in ombra gli Appennini storica e solida foresta della sinistra oggi insidiata da una rapida e diffusa crescita meloniana. Si gioca in un solido intreccio tra politica e territori, la battaglia che, come per quelle più ardue della storia italiana, vede le quote più alte teatri di epici scontri. Non epico, ma duro è quello ingaggiato da più fronti contro il ministro Roberto Calderoli e la sua nuova legge sulla montagna dove l’oggetto del contendere è proprio l’altitudine.

A fare la differenza, stabilendo se un Comune può essere classificato montano oppure no è l’altimetria: fino a un certo numero di metri sul livello del mare si è fuori, da lì in poi dentro. E non è fatto di poco conto, considerate le misure economiche, ma non solo per gli enti che possono vantare questa specificità. La questione s’ingarbuglia e gli animi si scaldano su quale debba essere la quota minima. C’è chi sostiene debba essere 600 metri, chi alza a 800, con l’altimetro che pare muoversi più in base alla pressione politica che non a quella atmosferica.

L'altimetria che divide

Il clima, a dispetto della morfologia in oggetto, è parecchio caldo. Specie da quando sono incominciate a trapelare voci che vorrebbero il ministro e il suo partito tenere il più possibile alta la quota minima, privilegiando così quegli enti locali della sua Lombardia che stanno tendenzialmente più in alto rispetto a quelli appenninici dove il Pd conserva un bel numero di sindaci e Fratelli d’Italia si sta facendo largo elezione dopo elezione.

Con la nomina di una commissione di esperti, il mese scorso è formalmente incominciato l’iter per il decreto attuativo volto a definire la classificazione dei Comuni montani, passaggio fondamentale per “procedere – come spiegato dallo stesso ministro leghista – con l’assegnazione delle risorse che andranno a soddisfare le esigenze delle vere terre alte, riducendo i divari con le altre zone del Paese”. Risorse ambìte e necessarie, ma che la scelta sulla quota minima oltre la quale si sta in montagna rischia di negare a chi oggi può ancora dirsi Comune montano.

In ballo 200 milioni

In ballo ci sono 200 milioni di euro l’anno per il triennio 2025-2027, destinati a interventi in vari settori fondamentali, come la sanità per 40 milioni di euro, l’istruzione cui sono assegnati 20 milioni e poi ancora agricoltura, servizi digitali, mobilità, turismo e misure di contrasto allo spopolamento. Tra le novità, anche l’istituzione della Strategia nazionale per la montagna italiana finanziata tramite il fondo per lo sviluppo delle montagne.

La legge prevede inoltre incentivi per medici, operatori sanitari e personale scolastico che decide di lavorare in montagna, così come sostegni normativi ed economici a scuole dell'infanzia e tribunali, interventi infrastrutturali su strade e ferrovie, misure per la tutela dell'ambiente e della gestione della fauna selvatica, azioni per combattere l'abbandono dei terreni agricoli e degli immobili. E, ancora, incentivi alla natalità e sostegno alle famiglie.

Pd: "Un colpo al cuore"

A fronte al rischio di veder svanire per molti enti locali queste possibilità, di “un colpo al cuore al nostro Appennino” parla l’assessore al Bilancio dell’Emilia-Romagna, Davide Baruffi del Pd, bollando la visione del ministro come “Alpicentrica” e paventando una riduzione dei Comuni montani emiliano-romagnoli dagli attuali 121 a 40. Scenario non tanto meno allarmante quello che parrebbe profilarsi anche per un’altra regione che su quote appenniniche e quindi tendenzialmente più basse ha molti paesi, come il Piemonte con i suoi circa 330 Comuni montani.

I rischi in Piemonte

“Se i criteri di cui si parla fossero confermati la nuova legge Calderoli avrebbe un impatto drammatico sulla montagna piemontese”, sostiene Alberto Avetta, consigliere regionale del Partito Democratico. “Penso al Canavese, la Valchiusella, le Valli di Lanzo, ma anche a tutte le zone dell’Appennino che confina con la Liguria. Sarebbe un bel guaio”. Per Avetta “la giunta di Alberto Cirio deve assumere una posizione netta a tutela della nostra montagna e per questo ho depositato un’interrogazione urgente. Non si può applicare a tutta Italia un modello che è ideale solo per la Lombardia di Calderoli”.

Sgambetto leghista

Pur senza alzare, per ora, il tiro anche più di un amministratore locale del partito di Giorgia Meloni guarda con attenzione e preoccupazione quello che da quelle parti si sospetta come un possibile sgambetto che la Lega sarebbe pronta a fare lungo i sentieri della montagna anche a spese degli alleati. A chiedere di applicare l’elenco storico dei Comuni totalmente montani redatto nel 1952 e aggiornato nel 2021 è l’Uncem, l’Unione dei Comuni, Enti e Comunità Montane. “In questo modo si preservano Alpi e Appennini con serietà e senso di comunione”, spiega il presidente Marco Bussone suggerendo una soluzione diplomatica allo scontro sull’altitudine.