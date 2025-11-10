ECONOMIA DOMESTICA

Ex Ilva, sull'orlo del baratro. Incontro Governo-sindacati

Fermo per manutenzione l'ultimo altoforno in funzione. Urso boccia la privatizzazione: "Anticostituzionale". Domani le parti sociali a Palazzo Chigi. Uliano (Cisl): "Non si lasci il gruppo a fondi che non fanno industria". Nello stabilimento di Novi arriva il vescovo

Oggi si ferma per manutenzione l’unico altoforno ancora funzionante a Taranto, ma la settimana che incomincia si annuncia calda per l’ex Ilva. Domani è in agenda l’incontro a Palazzo Chigi tra Governo e sindacati, il primo dopo quello di luglio, con i rappresentanti dei lavoratori che chiedono la presenza di Giorgia Meloni pur non facendosi troppe illusioni non solo per quanto riguarda il presidente del consiglio al tavolo, ma soprattutto sulle risposte che potranno arrivare dall’esecutivo.

La Chiesa in campo

Giovedì a Novi Ligure, nel più grande impianto del gruppo in Piemonte che conta anche quello di Racconigi, arriverà per una messa in suffragio dei caduti sul lavoro il vescovo di Tortona Guido Marini che, la scorsa estate, insieme all’arcivescovo di Genova Marco Tasca aveva inviato un forte messaggio di sostegno alle maestranze. Anche per questo c’è attesa per le sue parole che potrebbero rafforzare quelle di alcuni mesi fa con cui l’alto prelato, con il suo omologo genovese, aveva sostenuto che “non sussistono motivazioni per un depotenziamento dei due siti e per un prolungamento dell’incertezza nella quale da molto tempo vivono i lavoratori”.

Incertezza che nessuno si illude possa terminare o anche solo attenuarsi dopo l’incontro di domani a Palazzo Chigi. Con una produzione ai minimi storici, la conseguente cassa integrazione per 4.500 dipendenti du 10mila, l’ipotesi nazionalizzazione posta sul tavolo dal candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia Antonio Decaro rispedita al mittente senz’appello dal ministro Adolfo Urso, l’uscita di scena degli azeri di BakuSteel, e non poco altro ancora la confusione sembra essere l’unica certezza per il futuro del colosso siderurgico.

Industria non finanza

Così anche una pausa di una settantina di ore dell’Afo4 di Taranto assume, in questo scenario, un peso diverso rispetto a una situazione di normalità che nell’ex Ilva ormai nessuno ricorda più. L’altro altoforno, l’Afo2 dovrebbe ripartire il prossimo gennaio, mentre l’Afo1 è ancora sotto sequestro dopo l’incidente dello scorso maggio. “Siamo in una situazione di disequilibrio che impatta sui costi di gestione e sulla produzione”, spiega Ferdinando Uliano segretario generale della Fim-Cisl.

Rispetto al piano industriale predisposto dai commissari straordinari, con la previsione di tre forni elettrici a Taranto, uno a Genova e il mantenimento degli altro quattro impianti compresi quelli di Racconigi e Novi Ligure, il sindacalista mette le mani avanti riferendosi implicitamente all’offerta avanzata dal fondo statunitense Bedrock. “Non si può lasciare l’ex Ilva nelle mani di fondi che non hanno una valenza industriale, si tratta – sostiene Uliano – di un’operazione di corso respiro, mentre serve un piano a lungo termine con almeno 9 o 10 miliardi di investimenti”.

Sull'orla del baratro

Domani a Palazzo Chigi verrà illustrato da parte del Governo lo stato delle trattative per la vendita, così come lo stato dell’arte del progetto Dri a Taranto e i sistemi di fornitura di gas per i forni elettrici. Per quanto riguarda l’offerta di Bedrock, il fondo Usa l’avrebbe modificata impegnandosi a mantenere un livello occupazione di 5mila dipendenti e a condividere con lo Stato le spese per i nuovi forni elettrici. Una rivisitazione della proposta che tuttavia non sarebbe sufficiente per il ministero, soprattutto per quanto attiene ai livelli occupazionali.

“Camminiamo sull’orlo del baratro” avverte l’associazione che rappresenta le aziende dell’indotto tarantino. A Novi Ligure il consiglio comunale ha votato all’unanimità un documento in cui si chiede un intervento pubblico per salvare l’ex Ilva e poi un successivo intervento privato per garantire la competitività. Allarmi e richieste che, ormai, da anni segnano per il colosso dell’acciaio con i piedi d’argilla un triste rituale. Cui non sfugge lo stesso incontro di domani a Palazzo Chigi.