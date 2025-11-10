TRAVAGLI DEMOCRATICI

Schlein arruola i sindaci contro il Governo. Anci braccio armato del Pd

L'associazione dei Comuni accusata di fare da megafono dell'opposizione. A Bologna la segretaria dem approfitta dell'assemblea nazionale per riunire con Lo Russo i suoi primi cittadini. Manfredi e Lepore tuonano contro i tagli della manovra

Dal 12 al 14 novembre, Bologna diventa la capitale del governo locale. Qui, per la 42esima edizione consecutiva, si riunirà l’Assemblea annuale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). Un appuntamento che, sulla carta, promette confronto e proposte per il “Bene Comune”, tema guida di quest'anno, come sottolineato dal presidente, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Ma dietro la patina istituzionale emerge un quadro più controverso. L’Anci, a causa della sovrarappresentazione dei sindaci di centrosinistra, è accusata da più parti di essere una sorta di “braccio armato” del Partito Democratico contro il governo Meloni, e si appresta a ospitare un dibattito che sa di sfida politica aperta, con tagli alla manovra di bilancio e priorità come l'emergenza abitativa e la sicurezza urbana al centro dei lavori.

Il programma

Per l’assemblea di quest’anno sono attesi oltre 90 relatori tra sindaci, ministri, aziende partner e altre istituzioni, con oltre 10mila già iscritti, 424 moduli espositivi e oltre 40mila metri quadri di superficie espositiva. Ad aprire i lavori, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la relazione del presidente Manfredi, per poi focalizzarsi su infrastrutture, innovazione Pa, welfare e Pnrr. Venerdì 14, un panel sulla “Cucina italiana come patrimonio Unesco” chiuderà il programma, prima dell’intervento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a chiudere la prima giornata.

Di lotta e di governo

Ma è proprio il contesto politico a gettare ombre sull’assemblea. Gaetano Manfredi, eletto alla guida di Anci lo scorso novembre, non ha risparmiato critiche al governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Qualche giorno fa, durante l’audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha denunciato i tagli alla spesa corrente – stimati in 2,08 miliardi di euro fino al 2029, con 460 milioni solo nel 2026 – e le norme sui Livelli Essenziali di Prestazioni (Lep), accusate di penalizzare il welfare. “Le risorse trasferite non garantiscono gli obiettivi di servizio, costringendo i Comuni a usare fondi propri”, ha tuonato Manfredi, chiedendo lo stralcio di alcuni pezzi della manovra. Un attacco frontale a cui il sindaco di Bologna Matteo Lepore (Pd), padrone di casa, ha aggiunto un carico da novanta puntando il dito contro “tagli che lasciano senza risposta le questioni della vita quotidiana”, dall’emergenza casa al sostegno ai disabili. Lepore, già critico in passato sulla gestione governativa (basti pensare alle polemiche post-alluvione), ha rilanciato per l’occasione: “L’assemblea è un momento di responsabilità collettiva per analizzare le sfide urgenti e delineare strategie sostenibili”.

Filo diretto

Le critiche non sono isolate. Uno dei vicepresidenti Anci, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, ricopre un doppio incarico che dà fiato alle accuse di commistione: è infatti il coordinatore nazionale dei sindaci del Pd, e in qualità di questo ruolo, insieme alla segretaria dem Elly Schlein, ha organizzato l’assemblea nazionale dei sindaci Pd – intitolata “Città democratiche e progressiste” – fissata per il 14 e 15 novembre al Dumbo di Bologna, immediatamente dopo i lavori dell’Anci. Un calendario che sa di sovrapposizione voluta: centinaia di amministratori sono già confermati, divisi in tavoli tematici su casa, transizione verde, welfare e sicurezza, con Schlein a chiudere i lavori. Una coincidenza che si presta a facili accuse: l’Anci come piattaforma per l'opposizione dem, con Bologna – roccaforte progressista – come palcoscenico ideale.

L’Anci nera

Non è un caso che, proprio per questi intrecci, torni periodicamente farsi largo l'idea di una “Anci di destra”. A lanciarla, mesi fa, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, responsabile enti locali di Fratelli d'Italia. D’altronde i sindaci di centrosinistra non solo sono predominanti all’interno di Anci, ma possono contare su un’altra organizzazione tutta loro: Ali, che riunisce gli amministratori di orientamento progressista e vede a capo il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri, che tra i suoi vice può contare anche su una piemontese, la sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra, in lizza per essere la candidata del campo largo alle prossime regionali. Biondi, che aveva evocato un'’ssociazione più allineata al centrodestra, ha visto l’ipotesi tramontare: nel 2024 è stato eletto presidente di Anci Abruzzo con il 67% dei voti, allontanando ogni ipotesi di scissione, almeno nell’immediato. Anche perché l’episodio Abruzzo non fa che evidenziare le tensioni interne: l’Anci, nata come ente apartitico, rischia di polarizzarsi.

Opposizione di palazzo

In questo quadro, infatti, l’Anci emerge come controparte dura del governo Meloni sugli Enti Locali. Priorità come “emergenza casa, questione sicurezza e trasporto pubblico”, declamate da Lepore e l’allarme sui Lep denunciato da Manfredi diventano armi per contestare la manovra. Al contrario, la Conferenza delle Regioni – guidata dal leghista Massimiliano Fedriga – ha lodato i provvedimenti: “Soddisfatte gran parte delle richieste, con 2,4 miliardi in più sulla sanità e 250 milioni sulle borse di studio”, ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia-Giulia elogiando il ministro dell’Economia, il suo compagno di partito Giancarlo Giorgetti.

Un contrasto netto, che va inevitabilmente a rafforzare l’immagine di un’Anci “di sinistra”, in trincea contro le misure dell’esecutivo. Manfredi prova a smorzare ogni possibile attrito: “L’assemblea è un confronto per una coesione sociale dal basso”. A farle eco la segretaria generale dell’Anci Veronica Nicotra, che tende la mano al governo: “I ministri che saranno presenti avranno la possibilità di ascoltare dalla voce di una parte importante del Paese le questioni centrali per le nostre comunità”, ha dichiarato. Ma con Schlein in arrivo e i ministri sotto tiro, Bologna potrebbe presto trasformarsi da terreno di dialogo ad arena di scontro.