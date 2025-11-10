Riboldi, vicenda terribile ospedale Settimo, Regione pronta

"Quanto accaduto all'ospedale di Settimo Torinese è un fatto terribile e inaccettabile. Episodi così gravi gettano discredito su un sistema che ogni giorno funziona grazie a centinaia di medici, infermieri e operatori che con professionalità e dedizione si prendono cura dei pazienti". A dirlo è l'assessore alla sanità della Regione Piemonte, a proposito di un'inchiesta in corso. "La Regione Piemonte - aggiunge l'assessore - ha già stanziato 37 milioni di euro per acquistare la struttura e porre fine a una gestione, fin dall'inizio poco chiara, con modalità amministrative, oggi, del tutto fuori dai modelli regionali di riferimento. Una volta accertate le responsabilità, i colpevoli dovranno risponderne davanti alla giustizia ordinaria e riceveranno il massimo delle sanzioni possibili anche da parte del governo regionale". "La Regione - conclude Riboldi - continuerà a vigilare per garantire dignità ai pazienti, rispetto per chi lavora nella sanità piemontese e trasparenza totale nella gestione delle strutture pubbliche".