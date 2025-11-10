Asaps, 14 pedoni travolti e uccisi in una settimana in Italia

Quattordici morti in sette giorni, due al giorno, con quattro episodi di pirateria, per un totale di 356 decessi in Italia da inizio anno: sono le cifre aggiornate dell'Osservatorio pedoni Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. Lazio e Lombardia, con 56 vittime, sono in vetta a questa classifica fra le regioni (30 decessi solo a Roma), seguono Emilia-Romagna con 33, Sicilia 32, Piemonte 24, Veneto 20. Dall'11 gennaio sono morti 211 maschi e 145 femmine, di cui 177 avevano più di 65 anni. Complessivamente nei primi dieci mesi del 2025 sono deceduti 340 pedoni, a fronte dei 364 del 2024, con un calo del 6,6%. I mesi più tragici sono stati, per ora, settembre con 56 vittime e gennaio con 43. Nel 2024 le vittime furono 470, secondo i dati Istat.