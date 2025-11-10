Farmaci, in Europa prezzi del 62,5% più alti rispetto all'Italia

I prezzi dei farmaci in Europa sono in media del 62,5% più alti rispetto a quelli italiani. In particolare, l'Italia ha prezzi inferiori a Belgio (+75,8%), Germania (+51,9%), Austria (+42,0%), Svezia (+29,5%), Gran Bretagna (+4,2%), Spagna (+3,5%), mentre si registrano prezzi più bassi in Francia (‐10,6%), Polonia (‐30,4%) e Portogallo (‐37,6%). Tuttavia, in questi Paesi si osserva una disponibilità di prodotti inferiore rispetto all'Italia. Sono alcuni dei dati che emergono da un confronto con 9 Paesi europei presente nel Rapporto OsMed 2024 sull'uso dei medicinali in Italia, realizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e presentato oggi a Roma. Nel complesso, la spesa farmaceutica totale italiana, con un valore di 672 euro pro capite (627 se depurata dagli effetti del payback), è in linea con la spesa media europea: al di sotto di quella registrata in Germania (742 euro), Austria (733 euro) e Belgio (681 euro), al di sopra di quella di Portogallo (481 euro), Svezia (488 euro), Gran Bretagna (541 euro). "Nonostante gli spazi di miglioramento che in diversi ambiti terapeutici sarebbe possibile colmare, la spesa pro capite italiana è sostanzialmente in linea con quella media europea, inferiore a quella di Germania, Francia, Spagna e di altri Paesi europei; e i prezzi sono molto più bassi rispetto a quelli medi europei", afferma il direttore tecnico-scientifico dell'Aifa Pierluigi Russo. "Ambiti di rilevante attenzione sono i nuovi antidiabetici, efficaci anche nella riduzione del peso, gli psicofarmaci in età pediatrica, le terapie avanzate (geniche e cellulari) e i farmaci orfani per il trattamento di malattie rare".