Insulto a Superga, verso Daspo per tifoso della Juve

Viene valutato il Daspo - il divieto di accesso alle manifestazioni sportive - per il tifoso della Juventus che sabato, durante il derby col Torino all'Allianz Stadium, ha mimato a braccia aperte le ali di un aereo verso il settore ospiti, rievocando il dramma di Superga del 1949. Il video del gesto ha fatto rapidamente il giro del web. Secondo quanto si apprende, la decisione sulla diffida sarà indipendente da quella della società bianconera, che potrebbe comunque inserire il tifoso nella propria blacklist, impedendogli l'ingresso allo stadio. Il provvedimento interno della Juventus potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nel 2019, in un episodio analogo avvenuto sempre durante un derby della Mole, un altro tifoso juventino fu colpito da un Daspo di due anni e dal divieto d'accesso all'Allianz Stadium per cinque anni deciso dal club. Intanto la Digos è al lavoro dopo l'identificazione di oltre 120 ultras del Torino nella notte tra venerdì e sabato, prima della partita. Si tratta, per lo più, di appartenenti al gruppo organizzato della curva Maratona 'Ultras Granata 1969'. Circa cinquanta sono stati fermati in piazza Vittorio Veneto, nel centro cittadino, e una settantina nei pressi dello stadio poco prima del match. Erano sprovvisti di biglietto e, secondo gli investigatori, si erano radunati con l'intento di affrontare i rivali juventini. Non sono stati trovati bastoni né oggetti contundenti, ma per loro è in valutazione un Daspo di gruppo, previsto quando viene accertata una condotta di partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione che possono turbare l'ordine pubblico.