Nuova procuratrice a Vercelli, Ilaria Calò

Si è insediata questa mattina in tribunale a Vercelli la nuova procuratrice del capoluogo risicolo. Nominata procuratrice aggiunta a Roma nel 2020, Ilaria Calò prende il posto di Maria Serena Iozzo, che per un anno ha ricoperto il ruolo come facente funzione. Nata a Roma nel 1968, Calò come procuratrice aggiunta nella capitale ha collaborato con la direzione antimafia e in veste di pubblico ministero ha seguito negli ultimi anni i casi più importanti sulla criminalità organizzata romana. Alla cerimonia di insediamento a Vercelli erano presenti le massime autorità civili militari e cittadine della provincia. "Condivisione, collaborazione, approccio razionale ai problemi e trasparenza nelle scelte organizzative saranno i valori su cui si baserà il mio lavoro - ha detto -. Metto a disposizione esperienza, senso del dovere e spirito di unità, oltre a volontà e tenacia". Calò ha poi evidenziato l'estensione del nuovo territorio di sua competenza, che comprende anche Casale Monferrato (Alessandria) "ancora profondamente colpita dalla ferita dell'Eternit".