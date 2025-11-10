Forum Terzo Settore Piemonte, Moroni confermato alla guida

Gabriele Moroni sarà nuovamente alla guida dl Forum Terzo Settore del Piemonte per i prossimi quattro anni. L'assemblea dei soci ha infatti confermato l'ex presidente di Arci Piemonte alla carica di portavoce regionale fino al 2029. "Il nostro compito - ha sottolineato Moroni - dare voce non solo agli enti del Terzo Settore, ma alle cittadine e ai cittadini, a partire dalle persone in condizione di fragilità, promuovere la coesione sociale e politiche che mettano al centro i diritti e la dignità di ciascuno". Fra gli impegni prioritari del Forum, che nella regione rappresenta 41 organizzazioni con 8mila enti associati, "sostenere politiche territoriali che coniughino crescita economica, sviluppo sociale e sostenibilità ambientale, rafforzare la capacità di rispondere alle sfide della contemporaneità, dall'innovazione digitale alla transizione ecologica, contribuendo a fare del Terzo Settore non mero un gestore di servizi, ma un elemento di trasformazione della società". "Crediamo fortemente funzione pubblica del Terzo Settore, visto non come mero gestore di servizi, ma come elemento di trasformazione della società", ha concluso Moroni, sottolineando che "il riconoscimento, la tutela e lo sviluppo degli enti del Terzo Settore passano soprattutto da una certezza del quadro fiscale, dal pieno riconoscimento e sostegno degli enti di rappresentanza e da un completamento della riforma del Terzo Settore che sappia tener conto maggiormente delle specificità dei vari enti".