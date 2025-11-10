Space 2000 rileva ramo di azienda proprietario del marchio add

Space 2000 ha completato l'acquisizione del marchio add, pioniere italiano del piumino leggero di design. L'operazione comprende il marchio e la proprietà intellettuale, il know how produttivo e un nucleo chiave di risorse che proseguiranno l'attività all'interno del gruppo tra cui figure dedicate al prodotto, alla ricerca e sviluppo, al commerciale e alla produzione. E' prevista l'apertura, entro la fine del 2025, di nuovi uffici e dello showroom a Milano, che accoglieranno il team add e che diventeranno l'hub milanese per la presentazione e la vendita delle collezioni dei marchi Space 2000. Il progetto rafforza la presenza del gruppo nel cuore del sistema moda italiano, favorendo sinergie commerciali e di immagine tra i brand. "Add rappresenta un'eccellenza italiana del capospalla. Con il suo know - how tecnico e il design contemporaneo, si integra perfettamente con la nostra visione industriale e ci consente di ampliare la proposta del gruppo, mantenendo la nostra identità produttiva e perseguendo la nostra visione strategica" spiegano Cristiano e Manuele Musso, Managing Directors di Space 2000. Nei prossimi mesi Space 2000 sfrutterà la propria piattaforma per favorire un piano di sviluppo per il consolidamento sui mercati chiave europei e per l'espansione digitale