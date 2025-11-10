Torinese HParts cresce con Omec nella componentistica auto

HParts (Holding Parts) - controllata di Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy, nata con l'obiettivo di aggregare eccellenze italiane nel settore dei ricambi e degli accessori automotive - ha acquisito la Omec, storica società di Carate Brianza (Monza Brianza), specializzata nella produzione e commercializzazione di kit catena distribuzione e componenti per il mercato aftermarket. HParts rafforza così la presenza nel comparto della componentistica e della distribuzione aftermarket e raggiunge un fatturato di 30 milioni di euro. L'obiettivo è quello di raggiungere i 50 milioni di fatturato nell'arco dei prossimi tre anni. Fondata nel 1960, Omec vanta un know-how consolidato nel proprio settore in cui si è distinta per la qualità dei propri prodotti e per una costante attenzione all'innovazione tecnologica e dei processi produttivi. Porta in dote un laboratorio qualità interno dotato di banchi prova dedicati dove si eseguono test qualificati Tuv e una rete internazionale di clienti che include produttori Oem e distributori. Gli attuali soci, Laura, Simona ed Alberto Cesana continueranno a far parte della struttura e supporteranno la crescita della società, garantendo continuità e valorizzazione delle competenze maturate. "L'ingresso di Omec all'interno del gruppo segna un importante sviluppo nel percorso di aggregazione di HParts votato alla valorizzazione delle eccellenze produttive made in Italy. La crescita del gruppo si fonda su una strategia chiara: combinare sviluppo interno e acquisizioni mirate per rafforzare la nostra presenza sul mercato. Diversificazione e innovazione sono i pilastri che ci permettono di rispondere con tempestività alle nuove esigenze del settore e di trasformare le sfide in opportunità di sviluppo" commenta Luca Ferraris, amministratore delegato di Hind e presidente di HParts.