Calenda: “In convegno sulla 'russofobia' bugie e farneticazioni”

"Mentre piovono missili sull'Ucraina non si può tollerare che propagandisti dei fascisti russi e sfaccendati conniventi alla Di Battista inquinino il dibattito con bugie, farneticazioni neostaliniste e altre amenità". E' quanto scrive Carlo Calenda sui social media in merito al convegno contro la "russofobia" in programma a Torino. Il post è corredato dall'annuncio dell'adesione di Azione a "Torino non russa", presidio lanciato da Europa Radicale nel capoluogo piemontese il 12 novembre in piazza Carignano.