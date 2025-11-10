L'intelligenza artificiale in aiuto delle piccole medie imprese

Rendere l'intelligenza artificiale una leva concreta di crescita e competitività anche per le piccole e medie imprese del territorio. E' questo l'obiettivo dell'accordo tra Camera di commercio di Torino, Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (AI4I) e Fondazione Piemonte innova. Cuore della collaborazione è il progetto pilota - Ai Match - che parte oggi da Torino, ma è inserito in una prospettiva nazionale più ampia, promosso da AI4I con il sistema camerale. Il progetto sarà lanciato nelle prossime settimane e diventerà operativo nel 2026. Saranno formate circa 50 aziende per conoscere i loro bisogni formativi e aiutarle nell'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale, attraverso la piattaforma Suk realizzata dalla Fondazione AI4industry. le imprese avranno a disposizione voucher fino a 15.000 euro per un totale di 150.000 euro. "L'idea è quella di strutturare un vero e proprio ecosistema per accelerare la trasformazione digitale delle pmi attraverso l'Ai, e la scelta di partire da Torino non è casuale. Qui vantiamo da anni un ambiente virtuoso di innovazione, dove istituzioni, università, centri di ricerca, imprese e startup lavorano in rete, condividendo competenze e visione" spiega Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino. "Con Ai Match, nella cornice del Suk, il nostro Istituto sostiene le piccole e medie imprese in un percorso strutturato di adozione dell'intelligenza artificiale, con formazione, accompagnamento e co-progettazione. orino offre un terreno fertile per questo lavoro, grazie alla presenza di competenze tecniche e di una tradizione manifatturiera che guarda all'innovazione. Il nostro obiettivo come AI4I è favorire l'incontro tra ricerca e industria, trasformando le tecnologie in soluzioni utili e applicabili" aggiunge Fabio Pammolli, presidente dell'Istituto Italiano per l'Intelligenza ArtificialeAI4I ."Con Ai Match, Piemonte Innova rafforza il proprio impegno nel supportare le pmi aiutandole a riconoscere il valore strategico dei dati come leva per generare conoscenza, migliorare i processi e guidare decisioni più rapide e informate" sottolinea Elena Baralis, presidente di Fondazione Piemonte Innova.