Elkann, Stellantis più forte in Italia lo è anche nel mondo

"Ribadiamo l'impegno a realizzare il programma di investimenti già annunciato nel nostro Paese". Lo ha detto il presidente di Stellantis e di Exor, John Elkann, presentando al Salone d'Onore del Coni la partnership tra i marchi italiani di Stellantis e la Fondazione Milano Cortina 20206. "Ciò significa investimenti in tecnologie all'avanguardia, sviluppo di nuovi modelli, attenzione alla formazione delle persone e alla crescita delle comunità locali - sottolinea Elkann -. Stellantis più forte in Italia e una Stellantis più forte nel mondo".