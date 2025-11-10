GIUSTIZIA

Città della Salute, buco monstre: tutti a processo gli ex vertici

Accolta la richiesta di rinvio a giudizio per 16 tra manager e direttori generali dell'azienda ospedaliera. L'indagine ha messo in luce la voragine nei conti e falsi in bilancio relativi agli ultimi dieci anni di gestione. Il danno, secondo l'accusa, è di 10 milioni di euro

Tutti i 16 tra manager e direttori generali della Città della Salute sono stati rinviati a giudizio dalla Gip Valentina Rattazzo. L’inchiesta ha portato alla luce bilanci in rosso all'ospedale Molinette, con buchi nei conti dovuti a crediti non incassati. Emergono voragini nei conti e falsi in bilancio relativi agli ultimi dieci anni di gestione, dal 2013 al 2023. Il danno erariale, secondo l’accusa (pm Mario Bendoni e Giulia Rizzo), si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. In particolare, 7,5 milioni sarebbero riconducibili alla libera professione e, soprattutto, alla mancata applicazione del decreto Balduzzi e alla trattenuta che sarebbe dovuta spettare all’azienda.

Nel corso della prima udienza preliminare, la Regione Piemonte ha chiesto di costituirsi parte civile e responsabile civile. Si costituiranno parte civile anche il sindacato Anaao Assomed, l’associazione degli anestesisti e rianimatori Aaroi Emac, il sindacato dei medici Cimo e l'attuale dirigenza della Città della Salute. Richieste accolte dal giudice.

Andranno quindi a processo, tra gli altri, l’ex commissario e ora direttore generale dell'Asl To3 Giovanni La Valle, gli ex direttori generali Gian Paolo Zanetta, oggi direttore dell’ospedale Cottolengo, e Silvio Falco, l’allora direttrice amministrativa Beatrice Borghese, il direttore della Struttura complessa economico-finanziaria Nunzio Vistato, l’ex direttore amministrativo Valter Alpe, ogg dg di Alessandria, la direttrice struttura complessa del Dipartimento Aziendale Presidi Ospedalieri Rosa Alessandra Brusco, il dirigente responsabile della Struttura Semplice Libera Professione Davide Benedetto, la direttrice della struttura complessa di Programmazione e controllo di gestione Maria Albertazzi. A giudizio pure i componenti del collegio sindacale: Alessia Vaccaro, Renato Stradella, Paolo Biancone, Andreana Bossola, Giacomo Buchi, Andrea Remonato e Giuseppe Antonio Giuliano Stillitano. La prima udienza del processo è fissata al 5 febbraio 2026.