Sindaco Moncalieri: “Gip archivia accuse contro di me”

Un gip del tribunale di Torino ha archiviato un'accusa di tentata concussione mossa a carico di Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri. E' quanto comunica via social lo stesso sindaco, precisando che a chiedere la chiusura del caso era stata la procura al termine delle indagini. "Sono sollevato - è il commento di Montagna - anche se, dentro di me, non ho mai smesso un attimo di credere che la giustizia mi avrebbe reso giustizia. Ma non posso dire che 'tutto è bene quel che finisce bene'. Non sarebbe la verità. La ferita è profonda". Montagna ricorda di avere ricevuto un avviso di garanzia nel novembre del 2021. "L'inchiesta - afferma - nacque da un esposto anonimo, dopo una riunione di maggioranza con consiglieri e assessori. In quella riunione si discuteva delle elezioni del Consiglio Metropolitano, e secondo alcuni avrei minacciato ripercussioni politiche per chi non avesse seguito le mie indicazioni di voto. Da subito dissi che le minacce non fanno parte del mio modo di agire né di pensare. Ho sempre creduto nel confronto, anche duro, ma mai nella paura come strumento politico. Oggi, dopo quattro anni, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento: quello che è successo è una "normale prassi pre-elettorale, il fatto non costituisce reato". "Questa vicenda - aggiunge Montagna - mi lascia una ferita profonda, che mi ha cambiato per sempre. Perché la certezza di aver agito correttamente, oggi finalmente riconosciuta anche dalla legge, non basta a cancellare i momenti duri: la perquisizione in casa, in auto, il sequestro del cellulare, i titoli dei giornali, i commenti infamanti di chi intendeva soffiare sul fuoco. La cicatrice più dolorosa resta però un'altra: scoprire che qualcuno, tra chi mi conosceva come uomo e come Sindaco, ha scelto di gettare fango sulla mia onestà, nascondendosi dietro l'anonimato. E che altri, nella mia stessa comunità politica, hanno visto in questa indagine un'occasione per deridere, denigrare, sgambettare, isolare invece di avere fiducia nella giustizia e nell'attesa dei suoi tempi". "Non provo rancore - aggiunge il sindaco di Moncalieri - né desiderio di rivalsa. Piuttosto, sento il dovere di invitare tutti, chi ha ruoli nelle Istituzioni o nei partiti, a una riflessione profonda. Quando la politica dimentica il rispetto delle persone e dei ruoli, e trasforma il confronto in fango, perde credibilità. Tutti la perdono, non solo qualcuno. E a pagarne il prezzo sono le nostre comunità, sempre più deluse, forse non a caso sempre più lontane da tesseramenti e urne".