Montagna, Ruffino (Az): “Calderoli fa Piemonte regione marina”

"Il ministro Calderoli abbia il buon senso di non usare l'altimetria come strumento di lotta politica. La sua legge sulla montagna, alimentata da un fondo esiguo, non può contenere una revisione arbitraria delle quote altimetriche per stabilire quando un comune è montano, quindi ha accesso al fondo". Così la parlamentare Daniela Ruffino, segretaria regionale di Azione in Piemonte. "Secondo la statistica storica del 1952, aggiornata da Uncem nel 2021, il Piemonte conta 330 comuni montani. La grande maggioranza di essi, situati ad altezze appenniniche, con le quote altimetriche rivisitate da Calderoli non avrebbe più accesso al fondo per la montagna. Non voglio credere che il ministro abbia agito per favorire una Regione contro le altre. Rimane il fatto che tanta arbitrarietà nelle decisioni è intollerabile. Meglio sarebbe se il ministro riuscisse a rimpinguare il fondo con risorse più adeguate anziché escludere centinaia di comuni e trasformare il Piemonte in una regione marina".