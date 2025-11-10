Torino, chiesta condanna a 1 anni e 4 mesi per Viale

Un anno e quattro mesi di reclusione è la condanna che la procura ha chiesto oggi per Silvio Viale, consigliere comunale per Più Europa a Torino, processato nel capoluogo piemontese con l'accusa di avere importunato alcune pazienti nel corso della sua attività di medico ginecologo. Il reato contestato è la violenza sessuale nella ipotesi lieve. Contro Viale erano state presentate dieci denunce. Per sei la procura aveva chiesto l'archiviazione al termine delle indagini preliminari. Oggi ha ritirato l'imputazione per una settima e ha proposto la condanna solo per le ultime tre. Il difensore di Viale, l'avvocato Cosimo Palumbo, ha chiesto invece l'assoluzione da tutti i capi d'accusa. "Nessuna delle condotte contestate - è stata la sua tesi - può essere qualificata come atto sessuale".