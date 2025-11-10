Piemonte, 3 milioni per lo spettacolo dal vivo

La giunta regionale del Piemonte ha approvato l'incremento di 1 milione di euro della dotazione finanziaria per lo spettacolo dal vivo, portando a 3 milioni il totale delle risorse destinate al sostegno delle imprese del settore. La misura sostiene realizzazione, ampliamento, riqualificazione e ammodernamento tecnologico di teatri, sale e spazi destinati allo spettacolo dal vivo, oltre al miglioramento delle dotazioni tecniche e impiantistiche. L'incremento di risorse è dovuto all'elevato numero di domande pervenute in occasione del primo bando, che aveva già impegnato quasi integralmente la dotazione iniziale di 2 milioni di euro. "La Regione Piemonte - evidenziano gli assessori alla Cultura, Marina Chiarelli, e al Bilancio, Andrea Tronzano - rinnova il proprio impegno a sostegno della cultura e dell'impresa, due dimensioni che sempre più spesso dialogano e si rafforzano a vicenda. Lo spettacolo dal vivo è un settore strategico, non solo per il valore artistico delle produzioni, ma anche per l'impatto economico, occupazionale e sociale che genera. Investire nello spettacolo dal vivo significa investire nelle persone, nelle competenze e nella capacità del Piemonte di produrre cultura e innovazione". "Con questo incremento - aggiungono - vogliamo dare continuità a un percorso che valorizza teatri, compagnie, maestranze e professionalità, sostenendo la filiera culturale in tutte le sue componenti. La cultura è un motore di sviluppo e coesione: favorire la crescita delle imprese creative significa rendere più forte e competitivo l'intero sistema regionale".